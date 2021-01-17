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17.01.2021 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

‘Yola çık özgür ol’

Uğur Çakır: Burası İstanbul’a en yakın doğa harikalarından Kilimli Koyu. Yeşilin, mavinin, doğal yaşamın birbiriyle harmanlandığı iç ferahlatan bir yer. Şehir hayatından bunalanlar Karadeniz kıyısına gelip ruhunu arındırabilir. Sloganımız: “Yola çık, özgür ol.”

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‘Tarif edilmez duygular’

Teksin Fatihli: Gezginlerin hac yeri, İnkalar’ın meşhur kayıp şehri... Dünyanın 7 harikasından belki de en büyüleyeni. Sadece varabilmek için bile yaklaşık 12 bin kilometrelik uçak yolcuğu, 6 saatlik otobüs yolculuğunun ardından toplam bir saatlik bir tren ve otobüs yolculuğu daha... Tabii yürümek isterseniz bu 3 saatlik bir tren yolu yürüyüşü ve 2 saatlik tırmanışa dönüşüyor. Bunca zorluğun üzerine sunacağı bu manzara elbette ki tarif bile edilemeyen duygular yaşatıyor.

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Düzce'de pikap şarampole devrildiDüzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
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