Gez...Çek...Yaz...

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24.01.2021 - 07:00 |

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Büyüleyen ağaç

Merve Ünal: Hawaii’deki ağaçlardan büyülenmemek imkânsız. Dünyanın her yerinde var olan hemen hemen tüm ağaçları Hawaii’de görmek mümkün. Bu fotoğraftaki ağaç ise kökleri yukarıdan aşağıya doğru ve gövdeleriyle büyüyen Banyan ağacı. Bu ağaçlar yaklaşık 300 adet gövdeden oluşuyor. Bazı toplumlarda bu ağaçlardan bitkisel ilaçlar elde edilebiliyormuş.

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Gecekondu mahallesinin çocukları

Mehmet Han: Burası Uganda’nın başkenti Kampala’nın en büyük gecekondu mahallesi Kisenyi. Yaklaşık 50 bin nüfusu var. Çoğunu da mülteciler oluşturuyor. Somali’den, Güney Sudan’dan, Kongo’dan çeşitli Afrika ülkelerinden buraya gelmişler. Gezerken mahallenin çocukları bana her gördükleri yerde “Mzungu” Beyaz Adam diye seslendiler.

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Almanya'da Çin'in Uygurlara yönelik politikalarına protesto!Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi.
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