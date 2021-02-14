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14.02.2021 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Zamanda yolculuk

Ergün Orhan: Rosenborg Kalesi, 17. yüzyılın başlarında en ünlü İskandinav krallarından biri olan 4. Christian tarafından yaptırılmıştır. İyi korunmuş iç mekânlar sizi zamanda yolculuğa davet ediyor. Burası Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da mutlaka görülmesi gereken bir yer.

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‘Doğaya aşığız’

Gökçe Kahvecioğlu: Amerika’da 7 senede 25’ten fazla eyalet gördük. Washington gördüklerimiz arasında yeşili en çok olanıydı. Doğaya aşık bir çift olarak her hafta yeşilin farklı bir tonunu görmek, yeni bir yer keşfetmek çok hoşumuza gidiyor. Burası da Amerika’nın en büyük yağmur ormanlarından Olimpik.

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    Bursa'da yangından baygın kurtarılan köpek sahibini beklediBursa'da bir mobilya dükkanında çıkan yangından baygın halde kurtarılan köpek, oksijen verilerek kendine getirildi. Yeniden dükkanın kapısına gidip, bekleyen köpek, olay yerine gelen iş yeri sahibinin kucağına atladı.
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