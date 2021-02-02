Gezi’de 8 sanığa yurt dışı yasağı

Kararda, "Bozma nedenleri, beraat kararına dayanak delillere ilişkin tespitler ve bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak bu aşamada orantılı olacağı kanaatiyle sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi” denildi. Mahkeme, sanık Mehmet Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunduğunu belirterek duruşma günü hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 21 Mayıs 2021 tarihine verildi.