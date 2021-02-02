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02.02.2021 - 07:00 |

Gezi’de 8 sanığa yurt dışı yasağı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu dokuz sanık hakkında verilen beraat kararları 22 Ocak tarihinde bozulmuştu. Dosyanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesinin ardından mahkeme tensip zaptını hazırladı.

Gezi’de 8 sanığa yurt dışı yasağı
ELİF ALTIN İstanbul

 

Kararda, "Bozma nedenleri, beraat kararına dayanak delillere ilişkin tespitler ve bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak bu aşamada orantılı olacağı kanaatiyle sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi” denildi. Mahkeme, sanık Mehmet Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunduğunu belirterek duruşma günü hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 21 Mayıs 2021 tarihine verildi.

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