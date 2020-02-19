'Gezi'ye beraat Kavala'ya gözaltı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın karar duruşması dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapıldı. 840 gündür tutuklu bulunan sanık Osman Kavala ile tutuksuz sanık ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ile CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi ve Muharrem Erkek ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Mütalaaya karşı savunma yapan Osman Kavala, şunları söyledi: “AİHM derhal serbest bırakılmamı talep eden kararında, benim cebir ve şiddet kullandığım, şiddet eylemlerini başlattığım ya da yönlendirdiğim ya da suç sayılan davranışlarda bulunanlara destek verdiğim yönünde hiçbir delil olmadığını belirtmiştir. Her ne kadar çok geç olduğunu biliyorsam da mahkemenizi olaylara ve olgulara siyasi söylemlerin empoze ettiği biçimde değil, tarafsız bir gözlemci gibi bakmaya davet ediyorum.”

Aklandılar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelik yağma”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “kasten yaralama”, “ağırlaştırılmış yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, “yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı”ndan sanıkların beraatine hükmetti. Tutuklu sanık Osman Kavala’nın da tahliyesine karar verildi.

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararı, sanıklar ve salonda bulunanlar tarafından alkışlandı, bazı izleyicilerin ağladığı görüldü.

Ayşe Mücella Yapıcı ailesi ve arkadaşlarına tek tek sarıldı.

İstanbul Başsavcılığı karara itiraz edecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi davasının tutuklu sanığı Osman Kavala hakkında verilen beraat ve tahliye kararına itiraz edecek. Başsavcılık ayrıca Kavala hakkında ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” suçundan gözaltı kararı verdi. Kavala, cezaevi çıkışı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gezi olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19 Şubat 2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açılmıştır. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Şubat 2020 tarihi kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatına ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmiştir. Alınan kararın bozulması talebi ile ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçundan ayrıca gözaltı karar verilmiştir.” Kavala’nın cezaevi çıkışında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Kalın: Karar, yargı sürecinin bir aşamasını teşkil ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mehkemenin Gezi davasına ilişkin kararını şöyle değerlendirdi: “Karar, yargı sürecinin bir aşamasını teşkil ediyor. Bununla ilgili bizim yorum yapmamız, değerlendirme yapmamız uygun olmaz. Söz yargıda, nihai olarak devam eden süreci vardı. Bütünlüğü içerisinde değerlendirmeleri de yapılacaktır. Gezi olaylarıyla ilgili bir kere kalkışma olarak bu ülkeye verdiği zararı da unutmamamız lazım. Vandallıktan, siyasi kutuplaşmaya, Türkiye’nin gündemine bir takım son derece ayrıştırıcı söylemlerin sokulmasından, mesele o değil bu değil söylemlerine kadar hatırlayalım. Bütün bunları dikkate aldığımızda son günlerde böyle Gezi meselesi üzerinden tarihi yeniden okumaya, geçmişi yeniden okumaya dönük girişimlerin yapıldığını görüyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise karara ilişkin “Hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden Twitter’dan kararla ilgili yapılan açıklamada, “Mahkemenin verdiği beraat ve tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.