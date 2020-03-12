MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gidişler durduruldu! Suriye sınırında virüs tedbiri
ABONE OL
12.03.2020 - 10:44 | | DHA

Gidişler durduruldu! Suriye sınırında virüs tedbiri

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler corona virüs nedeniyle durduruldu.

Gidişler durduruldu! Suriye sınırında virüs tedbiri

Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi.

Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, corona virüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.

 

 

İzmir'de sıcak dakikalar! AVM boşaltıldıİzmir’in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM’ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs kısa sürede gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan corona virüs kararı

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan corona virüs kararı

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber