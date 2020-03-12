Gidişler durduruldu! Suriye sınırında virüs tedbiri

Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi.

Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, corona virüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.