MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Girdikleri evde telefon ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılar... Şüpheliler kamerada
ABONE OL
22.04.2020 - 10:46 | | DHA

Girdikleri evde telefon ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılar... Şüpheliler kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir evden telefon ile önüne park edilen otomobili çalan ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin eve giriş ve çıkışlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Girdikleri evde telefon ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılar... Şüpheliler kamerada

Sabah erken saatlerde Atatürk Mahallesi 2225 Sokak’ta bulunan bir binaya giren hırsızlar cep telefonu ve evden aldıkları anahtarla binanın yakınında park edilen otomobili çaldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirligi'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları araştırmada hırsızlık olayından kısa süre önce kırmızı renkli bir taksinin bölgeye geldiğini, evden hırsızlık olayının ardından çalınan bir otomobili takip ettiğini belirledi.

Kısa sürede taksi şoförüne ulaşıldı. Taksi şoförü aracına binen kişilerin Esenyurt’ta kendisi durdurduğunu farklı 3-4 adrese gittikten sonra Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanenin yakınına bıraktıklarını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken bu kişilerin girdiği bina tespit edildi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Resul Ö., İbrahim B., Ekrem E., İlker S., Ertan K., Ergün A., Kasım K.’yı yakaladı. Olayla ilgili 2 şüphelinin de aranmasına başlandı. Yakalanan şüphelilerin çaldığı cep telefonu ve otomobil sahiplerine teslim ediliyor. Şüpheliler ile ilgili evden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiSabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

3 takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

3 takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Sıradaki Haber