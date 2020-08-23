Giresun, Trabzon, Rize, Ordu hava durumu... Karadeniz'de hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz için yağış ve fırtına uyarısına bulundu. Meteoroloji halkı el, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji yaptığı uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 22.08.2020 Cumartesi günü Trabzon’un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde, Pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize’nin doğusu ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." diye belirtti.

FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz’in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın; bugün (22.08.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

GİRESUN'DA SEL FELAKETİ!

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun Valisi Ünlü, Espiye'de bir vatandaşın vefat ettiğini, bir vatandaşın kayıp olduğunu, bir vatandaşın ise yaralı olduğunu duyurdu. AFAD, bölgedeki sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini açıkladı.

GİRESUN'DA DERE TAŞTI

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

GİRESUN VALİLİĞİNDEN UYARI

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.