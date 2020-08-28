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28.08.2020 - 00:43 |

Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Giresun'da bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Bekir Pakdemirli katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun'da bakanların katılımıyla Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Giresun Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda organize edilen toplantıya, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlananlar değerlendirildi.

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