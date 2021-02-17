Giresun’da dehşet! Biri kadın 2 kişi yere yatırıp sopayla dövdü

Olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu.
Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bakanlarımı gönderdim' deyip Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Sen ne yüzsüzsünCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin' dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...