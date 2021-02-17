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17.02.2021 - 15:07 | | DHA

Giresun’da dehşet! Biri kadın 2 kişi yere yatırıp sopayla dövdü

Giresun’da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeği sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean kaydedildi. Görüntülerde ise dayak yiyen kişinin bağırdığı duyuldu.

Olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu.

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Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Giresun’da dehşet Biri kadın 2 kişi yere yatırıp sopayla dövdü

Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

 

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