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22.11.2020 - 17:35 | | DHA

Giresun’da ev yangını

Giresun’da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Giresun’da ev yangını
Giresun’da yangında görüntüler
Giresun’da yangında görüntüler
Giresun’da yangında görüntüler
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Aksu Mahallesi Deniz Sitesi Evleri'ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Apartman sakinleri de yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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