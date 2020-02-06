Son dakika haberleri: Giresun'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Giresun-Dereli karayolu Duroğlu Belde girişi mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu. Heyelanın küçük kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle daha önceden fark edilmesi üzerine önlem alınarak yolun trafiğe kapatılması sebebiyle bir faciadan dönüldü. Heyelan anlarını ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Heyelanın ardından Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.