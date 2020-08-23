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23.08.2020 - 16:04 | | DHA

Giresun'da sel felaketi! Bakanlar mahsur kalan vatandaşlara kepçe üzerinde ulaştı

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Can kaybı artıyor
Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Can kaybı artıyor
Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Can kaybı artıyor
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Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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