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23.08.2020 - 15:02 | | İHA

Giresun'da selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu

Giresun’da sele kapılan biri asker 4 kişi hayatını kaybederken, 4’ü asker olmak üzere 11 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi selde mahsur kalanlar için çıktıkları Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu. Dereli, Espiye, Tirebolu ilçelerinde de 9 kişi heyelan ve sel nedeniyle kayıp bilgisi gelmişti.

Yapılan aramalar sonucunda şehit olan uzman çavuş ve hayatını kaybeden vatandaşlarında kimlikleri belli oldu. Tirebolu Doğankent karayolu üzerinde menfezin çökmesi sonucu sele kapılan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cansız bedeni araç içerisinde bulunurken, hayatını kaybeden vatandaşlardan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu Espiye ilçesi Yeniköy köyünde, Yasemin Özdemir ise Tirebolu’nun Aşağıboynuyoğun köyünde cansız bedenlerin ulaşıldı.
Kaybolan askerlerden birisi olan Erdem Çıtır’ın ise emekliliğine 18 ay kaldığını ifade eden Babası Namık Çıtır ise arama çalışmaları yapılan dere yatağına gelerek endişeli bekleyişini burada sürdürdü.

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