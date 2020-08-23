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23.08.2020 - 10:05 | | İHA

Giresun'daki sel felaketini yaşayan kadın konuştu! Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık

Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri dün akşam meydana gelen selde yaşadıkları o korku dolu anları gözyaşları ile anlattılar.

Giresun'daki sel felaketini yaşayan kadın konuştu! Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
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Yurdeşen Bayrak isimli ilçe sakini kadın yaşanan selde 2 derenin arasında kaldıklarını belirterek "Hem çarşı tarafı hemde dere tarafı taştı. Çok korktuk. Helikopter ile bizi kurtarın diye bağırdık. Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık. Evimizin merdivenleri suyla doldu. O şekilde bekledik geçsin diye. Arabamız gitti. Eşimde arabanın içinde gidiyordu zor kurtardık. Yağmur birden bastırdı. Evim birinci kattaydı kütükler pencereyi kıracak diye korktuk. Eşimin arkadaşı kayboldu. Mağazaya sığınmış su gelince pencereyi patlatarak onu da almış götürmüş. Dükkanın demirlerine sarılmış bir çocuk gördüm. Ama sonra o çocuğu göremedim. Herhalde o çocukta gitti" dedi.

"İLÇE MERKEZİNDEKİ BÜTÜN DÜKKANLAR SUYLA KAPLANDI"

İlçe sakinlerinden Mustafa Vıcıl ise yaptığı açıklamada "Su yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı. Taksi durakları daha sonra araçlar sürüklenmeye başladı. Bazı araçlar dereye döküldü. Bazı arabaların ışığı yanıyordu inşallah içinde insan yoktur. Bütün dükkanları su kapladı. Dükkanlar su ve balçıkla doldu. Malzemeler gitti. Rabbim beterinde korusun" diye konuşurken, Ahmet Aslım ise "Dün akşam saat 6'dan sonra yağan yağmur sonrası ilçe bu hale geldi. Dükkanım gitti maalesef. Her şey gitti hiçbir şey kalmadı. Dükkanların yarısına kadar su çıktı" ifadelerini kullandı.

Son dakika...Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
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