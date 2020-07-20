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20.07.2020 - 07:00 |

Girişimcilik Vakfı Fellow 2020 başvuruları uzatıldı

Türkiye’de girişimciliği geliştirmek ve gençlere ilham vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Fellow 2020 Programı için başvuru süresi 26 Temmuz oldu.

Girişimcilik Vakfı Fellow 2020 başvuruları uzatıldı

Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen programa başvuran üniversite öğrencileri; bir yıl boyunca 500 TL burs alma, girişimcilik alanında ilham kaynağı olan rol modellerle tanışma, girişim elçileri olarak farklı etkinlik ve projelerde yer alma ve uluslararası girişim ağına katılma şansına sahip olacaklar.

Fellow 2020 Programı’na katılmak isteyen öğrenciler, www.girisimcilikvakfi.org adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Fellow Programına, Türkiye’de ikamet edip T.C. vatandaşı olan, bir üniversiteye girmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış, üniversitelerin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan 17 - 24 yaşları arasındaki tüm gençler katılabiliyor.

Sivas’ta yol çöktüSivas’ta yolun çökmesi sonucu yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğinde çukur oluştu.
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