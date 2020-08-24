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24.08.2020 - 14:06 | | İHA

Gitar sanatçısının akademisyenin feci sonu!

Bartın’da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında intihar etti.

Gitar sanatçısının akademisyenin feci sonu!

Edinilen bilgiye göre olay Bartın’da meydana geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşledi.

Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler odaya girdiklerinde 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel’i kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egesel’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kayınpeder dehşet saçtı! Damadını silahla vurduİstanbul Pendik’te eşiyle boşanma sürecinde olan Serkan E. kayınpederi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anları kameralara yansıdı.
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