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05.02.2021 - 18:52 | | DHA

Gizemli metal blok! Jandarma nöbet tutmaya devam ediyor

Şanlıurfa'nın simgeleri arasında gösterilen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen metal blokun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Jandarma ekipleri, metal blok etrafında nöbet tutmayı sürdürüyor.

Gizemli metal blok! Jandarma nöbet tutmaya devam ediyor

Drone ile havadan da görüntülenen metal bloğun kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırma sürerken, olayı duyanlar da merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Bu arada bloğu görmek için bölgeye gelen meraklı vatandaşlar jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.

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