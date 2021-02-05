Gizemli metal blok! Jandarma nöbet tutmaya devam ediyor

Drone ile havadan da görüntülenen metal bloğun kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırma sürerken, olayı duyanlar da merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Bu arada bloğu görmek için bölgeye gelen meraklı vatandaşlar jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.