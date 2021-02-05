05.02.2021 - 18:52 | | DHA
Gizemli metal blok! Jandarma nöbet tutmaya devam ediyor
Şanlıurfa'nın simgeleri arasında gösterilen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen metal blokun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Jandarma ekipleri, metal blok etrafında nöbet tutmayı sürdürüyor.
Drone ile havadan da görüntülenen metal bloğun kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırma sürerken, olayı duyanlar da merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Bu arada bloğu görmek için bölgeye gelen meraklı vatandaşlar jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.