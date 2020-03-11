‘Gizli bilgileri temin etti’

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala, “siyasal veya askeri casusluk’’ suçlamasıyla da tutuklandı.



FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs” suçundan tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün, cezaevinde bulunan Osman Kavala’yı “casusluk” suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.



SEGBİS ile ifade



Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlanarak ifade verdi. Kavala ifadesinde, HTS kayıtlarında Henri Jak Barkey ile bir telefon görüşmesi yapmamış olduğunun ortaya çıktığını belirterek “Yeni delil benim lehime olması gerekir. Barkey ile temasta olduğum iddiasını çürütmektedir. Yeni uydurulmuş bir suçlama. Benim casusluk faaliyetini yapabilmem için gerekli olan herhangi bir bilgiye sahip olmam, bilgiye erişmem mümkün değildir. Casusluk suçlamasının yapılabilmesi için en azından kritik bilgiye sahip bir kamu görevlisi ile ilişkimin gösterilmesi gerekir. Böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.

Böyle bir suçlamanın tutuklanmasından 2.5 yıl sonra çıkarılmasının iyi niyetli olmadığını söyleyen Kavala, “Henri Jak Barkey ile konferansta tanıştık. Bunun dışında bir tanışıklığımız yoktur. Konferansların konusu Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun siyasi durumu ile ilgilidir. Konferansa ben de dinleyici olarak katılmıştım” dedi.



‘Saf dışı bırakmak’



Kavala’nın avukatı Deniz Tolga Aytöre savunmasında, “Bu sevk hukuki değildir. Bu suçlara ilişkin hak ihlali olduğuna AİHM karar verdi. AİHM kararının kesinleşmesinin son günüdür. Bu organizasyonun sanıkları ilerleyen aşamalarda yargılanacaklardır. Hukuklar ayaklar altına alınma durumunu geçti. Keyfe bağlı AİHM kararını saf dışı bırakmaktır” dedi. Avukat İlkan Koyuncu ise, “Müvekkili TCK 309. Maddeden yarın bırakmak zorundadırlar. 2 yıllık süre dolmuştur. Şimdi ne çıktı 328. Madde. Farklı bir soruşturma AİHM kararına girmez ayrı bir tutukluluktur diyecekler” dedi.



Kararını açıklayan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Kavala’nın “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gerekçede şu ifadelere yer verildi:



Ortak baz kayıtları



“Şüphelinin, gerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne gerek PKK silahlı terör örgütü ile irtibatlı kişiler ile görüşen, bu terör örgütleri adına ve yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyetler yürüten Henri Jak Barkey ile Kasım 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında süreklilik arz eder şekilde ortak baz kayıtlarının bulunması, yine 18 Temmuz 2016 tarihinde bir lokantada birlikte görünmeleri, şüphelinin Henri Jak Barkey ile Türkiye ve Orta Doğu meselelerinin görüştüğü konferanslarda görüştüklerine dair beyanları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği huşunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine varılmıştır” denildi.