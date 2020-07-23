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23.07.2020 - 11:28 | | DHA

Gizlice izlediği hayaline kavuştu

Antalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.

Gizlice izlediği hayaline kavuştu

Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüsk bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi. M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an' notuyla sosyal medyada paylaşıldı. 

Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı. 

HAVUZDA DOYASIYA EĞLENDİLER

Fotoğrafı gören Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de hemen harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği saptandı. Mahalleye giden belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu. M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü.

Burada havuza giren kardeşler diğer çocuklarla da oynadı. Kardeşler, daha sonra da Antalya Akvaryum'a götürüldü. Gün boyu keyifli anlar geçiren 4 kardeş, belediye ekiplerince, Kepez ilçesindeki evlerine götürülerek, ailelerine teslim edildi.

Gizlice izlediği hayaline kavuştu

 

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