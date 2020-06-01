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01.06.2020 - 13:52 | | DHA

Göbeklitepe 76 gün sonra ziyarete açıldı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, corona virüs salgını nedeniyle 76 gündür ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, bugün yeniden açıldı. Ziyaretçilerin artık sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerine göre ağırlanacağı Göbeklitepe'yi ilk gün az sayıda kişi dolaştı.

Göbeklitepe 76 gün sonra ziyarete açıldı
Göbeklitepe 76 gün sonra ziyarete açıldı
Göbeklitepe 76 gün sonra ziyarete açıldı
Göbeklitepe 76 gün sonra ziyarete açıldı
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Corona virüs salgını nedeniyle 18 Mart’ta kapatılan müze ve ören yerlerine girişler, normalleşme kapsamında bugün yeniden ziyaretçilere açıldı. 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe de bu kapsamda açılan ören yerlerinin başında geliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve 76 gün sonra ziyaretçi kabulüne başlanan Göbeklitepe’ye gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülen turistler, maskesiz içeri alınmıyor. Bilet satış noktası, servisler ve sosyal tesis de ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyacakları şekilde düzenlendi.

‘TARİH AŞKI SALGININ ÖNÜNE GEÇTİ’

Göbeklitepe’yi ziyaret etmek için Manisa’dan gelen Ramazan Aşkın, ören yerindeki önlemlerin dikkat çekici olduğunu belirtti. Sosyal mesafe kuralı ve önlemlere uyarak içeri girdiklerini aktaran Aşkın, “Aktarma servislerine de sosyal mesafe kurallarına göre biniliyor. Göbeklitepe tarihin sıfır noktasıdır. Uzun bir süreden beridir gelip görmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Salgından dolayı ziyaretimiz gecikti. Uzun süredir açılmasını bekliyorduk. 1 Haziran’da açılacağını öğrenince ziyaretimizi ona göre programladık. Tarih aşkı salgının önüne geçti. Buradan sonra da diğer tarihi yerleri ziyaret edeceğiz” dedi.

Göbeklitepe 76 gün sonra ziyarete açıldı

Adana’dan ziyaret için gelen Gonca Nur Arı ise salgından dolayı evde kaldıklarını söyledi. Yasakların bitmesi ile Göbeklitepe'ye geldiğini anlatan Arı, “Her ne kadar salgın olsa da sonuçta tatil dönemindeyiz. Ören yerinde ciddi önlemler alınmış. Her yerde dezenfektan var. Zaten maskeyi bizim takmamız gerekiyor. Aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak önlemler de alınmış. Önlemler ile insanın içinde endişe kalmıyor. Göbeklitepe’nin atmosferi çok güzel. İnsanı daha çok merak ettiriyor" diye konuştu.

Salgın nedeniyle yurt dışı uçuşlarının durmasıyla Türkiye'de kalan İspanyol Mario Lorenzo da Göbeklitepe'yi yeni dönemde ziyaret eden ilk yabancı turist oldu.

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