Göçmenler de geçim derdinde

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan Tarlabaşı’ndaki göçmenler, geçim derdine düştü. Tarlabaşı’nın “Urfalı Mehmet Abi”si olarak bilinen Mehmet Yeralan, göçmenlerin gıda ve hijyen malzemelerini temin etmeye çalışıyor. Aç kaldıkları için göçmenlerin birbirlerinin evlerine sık gittiğini belirten Yeralan, “Birinde virüs varsa diğerlerine kolayca taşıyabilir. Bunun önlenmesi için bu insanlara el uzatılmalı” diyor.



Dünyayı etkisi altına alan ve yüz bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan kendini evine kapattı. Salgının yayılmasını engellemek için uygulanan karantina nedeniyle birçok iş yeri kapatılırken, buralarda çalışan ve seyyar satıcılık yapan göçmenler de işsiz kaldı.



Yardım bekliyorlar



Hiçbir gelir kaynakları olmadığı için zor günler yaşayan göçmenler en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Göçmenlerin ihtiyaçlarını temin edebilmek için yardım çağrısında bulunan Tarlabaşı Dayanışması’ndan Mehmet Yeralan, “Durumları çok kötü. Çok sıkıntı yaşıyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İş yerleri kapatıldığı için hepsi evlerinde. Çalışamadıkları için de en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiler. Sürekli mesaj atıyorlar, ‘Abi açız, perişanız’ diye. Biz de bu insanlar için yardım çağrısında bulunuyoruz. Bu insanların en acil ihtiyaçları gıda ve hijyen malzemeleri. Bu zor günlerde bu insanları da unutmayalım. Yardımcı olmak isteyen insanlar bize ulaşabilirler” dedi.



Göçmenlerin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını ve ihtiyaçlarının ne olduğunu öğrenmek için WhatsApp grubu kuran Yeralan, “Grupta Nijeryalı, Gambiyalı, Ugandalı, Ganalı ve birçok ülkeden 200 göçmen var. İhtiyacı olanlar buradan neye ihtiyaçları varsa yazıyorlar, biz de karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Yeralan, şunları söyledi: “Sadece göçmenlerin değil Tarlabaşı’nda evinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine de yardım etmeye çalışıyoruz. Grubu sadece yardım için değil, koronaya yakalanıp yakalanmadıklarını kontrol etmek için de kullanıyoruz. Her gün ateşi, öksürüğü veya herhangi bir şeyleri olup olmadığını sorarak takip ediyorum.



İçlerinde koronavirüse yakalanan var. Bu insanlar kalabalık bir şekilde yaşıyorlar. Aç kalınca mecburen birbirlerine gidiyorlar. Virüs varsa birbirlerine kolayca taşıyabilirler. Bu virüsün önlenmesi ve zarar görmemesi için bu insanlara da sahip çıkmalıyız.”







