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28.02.2020 - 09:10 | | İHA

Göçmenler Edirne’ye akın ediyor!

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Yunanistan’a gitmek için akın akın Edirne’ye geliyor.

Göçmenler Edirne’ye akın ediyor!
Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Edirne’ye geliyor
Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Edirne’ye geliyor
Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Edirne’ye geliyor
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İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce göçmen Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Edirne’ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor.

Aralarında bebeklerin, çocukların ve yaşlıların bulunduğu göçmen grubu, kısa sürede binlerce göçmenin Edirne’ye geleceğini söyledi.

 

 

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
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