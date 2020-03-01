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01.03.2020 - 17:00 | | İHA

Göçmenlerin İzmir üzerinden Yunanistan’a geçişi başladı!

Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından sakinliğin hakim olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde göçmen hareketliliği başlarken, bir grup göçmen botla Çeşme ilçesinden Sakız Adası’na doğru yola çıktı.

Göçmenlerin İzmir üzerinden Yunanistan’a geçişi başladı!

Türkiye'nin, göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından Sakız Adası’nın hemen karşısında bulunan Çeşme ilçesinde de göçmen hareketliliği başladı. İlçede bulunan Çiftlik Mahallesi’ne gelen bir grup göçmen bot satın aldı.

Ellerinde botları taşıyan 30 kişilik göçmen grubu, daha sonra teker teker botlara bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler yaklaşık 7 deniz mili uzaklıktaki Sakız Adası’na doğru yola çıktı.

Yoğunluğun önümüzdeki saatlerde artacağı tahmin ediliyor.

 

 

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