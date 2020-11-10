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10.11.2020 - 13:43 | | DHA

Göğsünden bıçakladığı arkadaşını oğluyla kovaladı!

Gaziantep’te, Suriye uyruklu Amir Tütüncü (35) tartıştığı arkadaşı Ebu Muhammed İ. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Ebru Muhammed İ. ile oğlu Mahmud İ.'nin yaralı halde kaçan Tütüncü'yü ellerindeki bıçak ve taşla kovalaması kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Amir Tütüncü, yürüdüğü sırada kavgalı olduğu arkadaşı Ebu Muhammed İ. ve oğlu Mahmud İ. ile karşılaştı. Arkadaşlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşdü. Ebu Muhammed İ., Amir Tütüncü'yü göğsünden bıçakladı. Tütüncü aldığı bıçak darbesine rağmen, koşarak kaçmaya çalıştı.

Ebu Muhammed İ. ile oğlu, ellerindeki bıçak ve taşla Amir Tütüncü'yü kovaladı. Tütüncü, kısa süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amir Tütüncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan baba ve oğlu ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Evli ve 5 çocuk babası Amir Tütüncü'nün cenazesi, otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde Ebu Muhammed İ.'nin elinde bıçak, oğlunun da taş ile Amir Tütüncü'yü kovaladığı görülüyor.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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