MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
ABONE OL
26.02.2020 - 08:59 | | AA

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldıYalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde nerede deprem oldu? (27 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde nerede deprem oldu? (27 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber