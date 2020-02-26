Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.