Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, her iki adaya yapılacak seferlerde aksamaların pazartesi ve salı günü de devam etmesinin beklendiği, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

İzmir Valiliği'nden kuvvetli yağmur uyarısı

Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de Valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.