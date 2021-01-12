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12.01.2021 - 11:32 | | DHA

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor

Çanakkale'de lodos fırtınası düne göre şiddetini artırarak devam ediyor. Kuzey Ege Denizi'nde hamle hızı 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri 2 gündür yapılamıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Bozcaada-Geyikli hattında gün içerisindeki tüm planlı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. 

Gökçeada-Kabatepe hattında ise, bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferlerinin durumu ise, hava şartlarına bağlı olarak gün içerisinde netlik kazanacak.

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