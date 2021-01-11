Ã‡anakkale Lodos fÄ±rtÄ±nasÄ±Â Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara yol aÃ§Ä±yor.Â Saatteki hamle hÄ±zÄ± 70 kilometreyi bulan lodos fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasÄ±ndaki feribot seferleri yapÄ±lamÄ±yor. Lodos nedeniyle oluÅŸan dalgalar ise, GÃ¶kÃ§eada'ya feribotlarÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± Eceabat ilÃ§esindeki Kabatepe LimanÄ±'nÄ±n mendireÄŸini adeta dÃ¶vÃ¼yor. GÃ¶kÃ§eada-1 gemisi de, seferlerin iptal olmasÄ± nedeniyle Kabatepe LimanÄ±'nda baÄŸlÄ± bulunuyor.Â

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±nÄ±n diÄŸer hatlarÄ±nda ise, ÅŸuan iÃ§in baÅŸkaÂ sefer iptali bulunmuyor.Â