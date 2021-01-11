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11.01.2021 - 13:24 | | DHA

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapÄ±lamÄ±yor

Ã‡anakkale'deÂ Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, bugÃ¼nÂ GÃ¶kÃ§eada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapÄ±lamÄ±yor.Â Â

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapÄ±lamÄ±yor

Ã‡anakkale Lodos fÄ±rtÄ±nasÄ±Â Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara yol aÃ§Ä±yor.Â Saatteki hamle hÄ±zÄ± 70 kilometreyi bulan lodos fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasÄ±ndaki feribot seferleri yapÄ±lamÄ±yor. Lodos nedeniyle oluÅŸan dalgalar ise, GÃ¶kÃ§eada'ya feribotlarÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± Eceabat ilÃ§esindeki Kabatepe LimanÄ±'nÄ±n mendireÄŸini adeta dÃ¶vÃ¼yor. GÃ¶kÃ§eada-1 gemisi de, seferlerin iptal olmasÄ± nedeniyle Kabatepe LimanÄ±'nda baÄŸlÄ± bulunuyor.Â 

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±nÄ±n diÄŸer hatlarÄ±nda ise, ÅŸuan iÃ§in baÅŸkaÂ sefer iptali bulunmuyor.Â 

    Bekçi cinayetinden 'yasak aÅŸk' detayÄ±! AyrÄ±ntÄ±lar kan dondurduNilüfer Ä°lçesi 23 Nisan Mahallesiâ€™nde geçtiÄŸimiz perÅŸembe akÅŸamÄ± Demirciler Sitesiâ€™nde bekçilik yapan 53 yaÅŸÄ±ndaki Turgut Karaman, tüfekle ateÅŸ edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada, Karamanâ€™Ä±n eÅŸi Z.Kâ€™nin iliÅŸkisi olduÄŸunu tespit ettiÄŸi TIR ÅŸoförü Tezcan Ç.,â€™yi Edirne KapÄ±kuleâ€™den yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiÄŸi ifadesinde cinayeti itiraf etti.
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