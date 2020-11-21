Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınası, Gökçeada'ya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00 ve 18.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 16.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
PKK'lı kadın sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken yakalandıİstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan kadının yakalandığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.