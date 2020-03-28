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28.03.2020 - 07:00 |

‘Gökkuşağı lezzetleri’ bağışıklığı güçlendirir

Bütün dünyanın ve ülkemizin koronavirüs tehdidi altında olduğu şu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek her zamankinden çok daha fazla önem kazandı.

‘Gökkuşağı lezzetleri’ bağışıklığı güçlendirir

Holistik Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı’nın öncülerinden Clara Seren Amram, kurucusu olduğu Clarita’s Way ile sağlıklı, pratik, lezzetli ve çok eğlenceli yemek tariflerini ve sağlıklı yaşam önerilerini sunuyor.

‘Turp gibi olmak’

Amram, rengârenk sebze ve meyvelerin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. “Vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitaminleri doğa bize cömertçe vermiştir” diyen Amram, sebzelerin yararlarını hatırlattı.

Amram, pırasa, turp ve domatesin mutfağında ayrı bir yeri olduğunun altını şu sözleriyle çizdi: “Pırasanın hem kalorisi çok düşüktür, hem de lif bakımından çok zengindir. Çok iyi bir arındırıcı ve idrar sökücüdür. Turp gibi olmak deyimi kuşkusuz ki, boşuna söylenmemiştir. Çünkü turp içerdiği mineral, vitamin ve liflerle tam bir şifa kaynağıdır. Domates doğanın en güçlü antioksidanlarından olan C vitaminini ve likopeni bol miktarda içerir. Muz, antibiyotik ve mantar önleyici özellikleriyle, ishalin tedavi edilmesine, zehirli metallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Portakal en iyi B9 vitamini, kalsiyum, potasyum ve beta karoten kaynaklarındandır. Mandalina ve kivi güçlü birer antioksidandır, bağışıklığı arttırır.”

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