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05.01.2021 - 16:19 | | DHA

Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Elbistan'a yönüne giden L.K. (36) yönetimindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Ç'nin (22) kullandığı 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 kişi, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

 

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybettiVan’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.
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