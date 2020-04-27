29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacağı iddia edildi. 29 Nisan'a iki gün kala 'Göktaşı ne zaman gelecek? Meteor çarpacak mı?' soruları yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı. Peki bu iddia gerçek mi yoksa yalan mı?

DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK MI?

NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Dr. Umut Yıldız, bu iddianın doğru olmadığını yalan olduğunu belirtirken "1998OR2, 29 Nisan 2020’de Dünya'ya 6.3 milyon km yani Dünya-Ay arası mesafenin 16.4 katı uzaktan geçecek. Rahat olun. Siz asıl virüsten korunun." diye belirtti.