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27.04.2020 - 11:42 |

Göktaşı ne zaman gelecek? Meteor çarpacak mı?

Deprem, corona virüs derken dünya yeni bir kötü senaryoyu konuşuyor. Dünyaya 29 Nisan'da göktaşı çarpacağı iddia ediliyor. Peki bu yalan mı yksa gerçek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Göktaşı ne zaman gelecek? Meteor çarpacak mı?

 

29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacağı iddia edildi. 29 Nisan'a iki gün kala 'Göktaşı ne zaman gelecek? Meteor çarpacak mı?' soruları yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı. Peki bu iddia gerçek mi yoksa yalan mı?

DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK MI?

NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Dr. Umut Yıldız, bu iddianın doğru olmadığını yalan olduğunu belirtirken "1998OR2, 29 Nisan 2020’de Dünya'ya 6.3 milyon km yani Dünya-Ay arası mesafenin 16.4 katı uzaktan geçecek. Rahat olun. Siz asıl virüsten korunun." diye belirtti.

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