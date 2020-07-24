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24.07.2020 - 17:17 |

Göktürk-1 uydusundan Ayasofya'da ilk Cuma

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazı için Cami ve çevresine akın eden vatandaşlar Göktürk-1 uydusu tarafından görüntülendi.

Göktürk-1 uydusundan Ayasofya'da ilk Cuma

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, 86 yıl sonra kılınan ilk namazda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda Müslüman saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde namazını eda etti.

Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Göktürk-1 uydusundan çekilen bir fotoğrafa yer verildi.

Fotoğrafta, Cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya akın eden binlerce kişi görüldü.

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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