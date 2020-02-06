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06.02.2020 - 11:59 | | DHA

Göktürk'te köpeği tekmeleyen kişi kamerada

İstanbul Göktürk'te bir kişi sitenin, tel örgülerle çevrili basketbol sahasına hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi. O anlar kameralara yansıdı. Site sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Göktürk'te köpeği tekmeleyen kişi kamerada

Olay, geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitenin tellerle çevrili basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahaya hapsettiği sokak köpeğine defalarca tekme attı. Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden saldırgan daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı.

Yaralı köpeği gören site sakinleri güvenlik kameralarını seyretti. Site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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