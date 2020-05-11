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11.05.2020 - 14:48 | | DHA

Gökyüzünde ışık saçan cisim görenleri şaşırttı!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde gökyüzünde daireler çizerek hareket eden ışıklı cisim, Murat Karakuş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gökyüzünde ışık saçan cisim görenleri şaşırttı!

Dün saat 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisim, görenleri heyecanlandırdı. Daireler çizerek hareket eden cisim Murat Karakuş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlk gördüğünde cismin yıldız olabileceğini düşündüğünü söyleyen Murat Karakuş, "Gökyüzünde parlak bir cisim gördüm, çok büyüktü, sonra olduğu yerde hızlı bir şekilde hareket ederek daireler çizmeye başladı. Daha sonra ise parlak ve değişik şekilde renkler saçmaya başladı. Korktum, şok yaşadım. Hemen cep telefonumun kamerasını açıp, kayıt yapmaya başladım. 10 dakika kadar daireler çizerek havai fişek renklerinde büyük ve parlak ışıklar saçıyordu. Daireler çizerek gözden kayboldu" diye konuştu.

 

 

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