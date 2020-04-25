MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gökyüzünden gözlerini alamadılar! Güneşin etrafında...
ABONE OL
25.04.2020 - 13:30 | | İHA

Gökyüzünden gözlerini alamadılar! Güneşin etrafında...

Tokat’ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan halka vatandaşların ilgisini çekti.

Tokat’ta kent genelinden görülen doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gök kuşağını andıran halka dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, “Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar” şeklinde konuştu. Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.

Gökyüzünden gözlerini alamadılar Güneşin etrafında...

 

Tokat'ta güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden olduTokat’ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar!

Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar!

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında? İşte son durum...

Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında? İşte son durum...

Sıradaki Haber