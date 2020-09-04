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04.09.2020 - 10:10 | | DHA

Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 katlı apartman, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 585 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gölcük Kaymakamlığı da apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. Apartman kapısına, 'Burada karantina uygulanmaktadır' yazısı asıldı. Koronavirüs hastası 2 kişinin tedavilerine evde devam edilirken, tamamı aynı aileden olan bina sakinleri izolasyona alındı.

Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova: Koronavirüs 40 derece üzerindeki sıcaklıkta ölmüyor!Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 40 derece üzerindeki sıcaklıkta koronavirüsün ölmediğini, sıcağa uyum sağladığını söyledi.
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