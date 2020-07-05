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05.07.2020 - 16:53 | | DHA

Gölcük'te bir kişi kendisini ağaca asıp, intihar etti!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Cicim (79), kendisini yol kenarındaki bir ağaca asarak intihar etti.

Gölcük'te bir kişi kendisini ağaca asıp, intihar etti!

Olay, Gölcük Düzağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Cicim, kendisini yol kenarındaki ağaca astı. Cicim’in ağaçta asılı olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kemal Cicim’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesi yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlamasının ardından Kemal Cicim’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

 

 

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