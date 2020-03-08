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08.03.2020 - 12:29 | | DHA

Gölette aranan genç bu sabah eve döndü

Trabzon’un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin A. (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. Gece arama çalışmalarına ara verirken, Yasin A., sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin A.'nın, geceyi ormanda geçirdiği belirlendi.

Gölette aranan genç bu sabah eve döndü

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayan Yasin A., dün sabaha karşı tek katlı evlerinin penceresinden atlayarak ortadan kayboldu. Sabah odaya giren ağabeyi Abbas A., kardeşinin olmadığını fark etti. Pencerenin açık olduğunu gören aile, Yasin'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, balık adamlar ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Evin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. İş makineleri gölet çevresindeki kazı yaparken, AFAD ekipleri ise drone ile havadan araziyi taradı. Mahallede gün boyu süren aramalarda Yomra İmam Hatip Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Yasin'in izine rastlanılamadı. Ekipler dün gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi.

BU SABAH KARŞI DÖNDÜ

Ailesinin endişeyle yolunu gözlediği Yasin A., bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin'in evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda gizlendiği öğrenildi. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen gencin eve dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı.

 

 

Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
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