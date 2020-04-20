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20.04.2020 - 17:43 |

Gölge Eş Anlamlısı Nedir? Gölge Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Gölge kelimesi Türkçede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gölge kelimesinin doğru yazılışı oldukça basittir. Peki, gölge eş anlamlısı nedir? Gölge kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hangileridir? İşte, detaylar.

Gölge Eş Anlamlısı Nedir? Gölge Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Gölge kelimesinin TDK sözlüğüne göre anlamı, aydınlık bir yerde oluşan karanlıktır.

Gölge Eş Anlamlısı Nedir?

Gölge kelimesi ile ilgili nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Soruları merak edilmektedir. Gölge kelimesinin eş anlamlısı röfle kelimesidir. Röfle kelimesi, cümlede gölge kelimesinin yerine kullanılırsa anlam aynı kalmaktadır. Yazılışları farklı olsa da içerdiği anlam ikisinin de aynıdır. Röfle kelimesi yerine gölge kelimesinin kullanılmasının herhangi bir sakıncası yoktur.

Gölge Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Gölge kelimesinin eş anlamı röfle kelimesi ile birlikte silüet kelimesidir. Röfle ve silüet, gölge kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Cümlede anlam bozulması olmaması için röfle, silüet ve gölge kelimelerinden sadece bir tanesi kullanılmalıdır. Gölge kelimesi ile birlikte röfle veya silüet kelimesinin kullanılması, anlam bozulmasına neden olmaktadır. Türkçe'nin zengin bir dil olmasından dolayı gölge kelimesinin iki tane eş anlamlısı vardır. 

Corona virüs hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinciHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören corona virüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi. Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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