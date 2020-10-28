28.10.2020 - 11:25 |
Gönen Belediye Başkanı Palaz, koronavirüse yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Palaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Palaz, "Değerli ailem, almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen maalesef ben de bu hastalıkla tanıştım. Dün yaptırdığım en son test sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum gayet normal, hiç bir sıkıntım yok. Lütfen uyarılara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz" dedi.
Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.