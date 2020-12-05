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05.12.2020 - 07:00 |

Gönüllere dokunuyorlar

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding’in 2 yıl önce hayata geçirerek Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerinden birine imza attığı Kibar Gönüllüleri, çalışmalarıyla sosyal etki yaratmaya devam ediyor.

Gönüllere dokunuyorlar

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla açıklama yapan ve ‘Kibar Gönüllüleri’nin Holding için büyük önem taşıdığını belirten Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Gönüllüleri ilk yılında 25 projeyi hayata geçirerek 2 bin saat gönüllülük çalışması yaptı. Bu çalışmalarla 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projemiz ikinci yılında pandemi nedeniyle fiziki çalışmaya imza atamasa da online gönüllülük hareketi ile faaliyetlerini sürdürecek. Çocuklar için sorumluluk almaya devam edeceğiz” dedi.

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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