Gönüllere dokunuyorlar

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla açıklama yapan ve ‘Kibar Gönüllüleri’nin Holding için büyük önem taşıdığını belirten Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Gönüllüleri ilk yılında 25 projeyi hayata geçirerek 2 bin saat gönüllülük çalışması yaptı. Bu çalışmalarla 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projemiz ikinci yılında pandemi nedeniyle fiziki çalışmaya imza atamasa da online gönüllülük hareketi ile faaliyetlerini sürdürecek. Çocuklar için sorumluluk almaya devam edeceğiz” dedi.