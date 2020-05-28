GORA ne zaman, nerede kaç yılında çekildi? GORA filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Türk sinemasının en komik filmlerinden biri olan GORA, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşuyor. Cem Yılmaz'ın en sevilen filmlerinden biri olan GORA ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte GORA filmi konusu, oyuncu kadrosu ve GORA ne zaman, nerede çekildi sorularının cevapları...



GORA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Cem Yılmaz filmde dört farklı karakteri canlandırıyor. Arif, Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar’a hayat veren Yılmaz, Arif karakteri altında turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapıyor. Genç ve sempatik olan Arif halı satarak hayatını kazanıyor ve yaşadığı kasabada kurnazlığı ile tanınıyor. Bir gün dükkânını ziyaret eden yabancı müşteriler Arif’i kaçırarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürüyor. Arif’in bundan sonraki maceralarını, G.O.R.A.’dan kaçma planları şekillendiriyor. Kurnazlığını ve üçkâğıtçılığını kullanarak sürekli buradan kurtulma ve kaçma planları yapan Arif, komutan Logar’la mücadele etmek zorunda kalıyor. G.O.R.A’yı yaklaşan bir alev topundan kurtarma macerası Arif’in uzaylı prenses Ceku (Özge Özberk) ile tanışmasını sağlıyor. Ceku’ya aşık olan Arif, hem aşkını, hem gezegenden kurtulup dünyaya dönme planlarını, hem de Logar’la mücadelesini izleyenleri kahkahaya boğan esprileriyle tamamlıyor.



GORA FİLMİ OYUNCU KADROSU



G.O.R.A. bilim kurgu, komedi tarzında Türk sinemasının ilk akla gelen filmleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz’ın imzasını taşıyan senaryosu izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak, yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı film Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olarak beyaz perde tarihine geçiyor. Film Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, Şafak Sezer, Rasim Öztekin, İdil Fırat, Naz Elmas, Cezmi Baskın, Engin Günaydın, Erdal Tosun, Özkan Uğur, Coşkun Göğen gibi pek çok ünlü ismi bir araya getiriyor.



GORA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?



Üzerinden yıllar geçse de hâlâ büyük bir keyifle izlenmeye devam eden ve kurgusu ve tarzı ile Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip olan G.O.R.A. nerede çekildi? Büyük bir bölümü uzayda geçen filmin ilk kısmında Arif’in yaşadığı ve çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. İlerleyen uzay sahneleri için yine Antalya’da farklı setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında oluşturuldu.