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30.01.2021 - 18:02 | | DHA

Gören şoke oluyor! 'Doğal jakuzi'

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Yeniyapan köyü yakınlarındaki araziden çıkan sıcak su, yaz- kış ilgi çekiyor. Yer altından kaynayarak çıkan ve 'doğal jakuzi' görüntüsü olan suyun sıcaklığı, 35- 40 dereceyi buluyor.

Gören şoke oluyor Doğal jakuzi

Yazın havanın da ısınmasıyla köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafı karla kaplı olduğu dönemde 'doğal jakuzi' görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Soğuğun etkisiyle sıcak sudan çıkan buhar, farklı görüntü oluşturuyor.

Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca Havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor. 

Gören şoke oluyor Doğal jakuzi

Gören şoke oluyor Doğal jakuzi

Bursa'da kıraathane baskınıBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir binanın giriş katındaki kıraathanede toplanıp oyun oynayan 13 kişiye, toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı. Ekipler siyah perde çekilen kıraathanenin 3 aydır güvenlik kamerasıyla önlem aldığını ve kısıtlamalara rağmen faaliyette olduğunu belirledi.
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