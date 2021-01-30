Gören şoke oluyor! 'Doğal jakuzi'

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Yeniyapan köyü yakınlarındaki araziden çıkan sıcak su, yaz- kış ilgi çekiyor. Yer altından kaynayarak çıkan ve 'doğal jakuzi' görüntüsü olan suyun sıcaklığı, 35- 40 dereceyi buluyor.

Yazın havanın da ısınmasıyla köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafı karla kaplı olduğu dönemde 'doğal jakuzi' görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Soğuğun etkisiyle sıcak sudan çıkan buhar, farklı görüntü oluşturuyor.

Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca Havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor.