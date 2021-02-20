Görenler hemen ekiplere haber verd! Acı son...

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi, Çimbilik mevkisinde meydana geldi. Uğur Şen yönetimindeki 35 KA 8564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gürdük Çayı'na uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Şen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.