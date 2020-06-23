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23.06.2020 - 09:41 | | İHA

Görenler inanamıyor! Dağ yüzeyinde dikkat çeken görüntü...

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması nedeniyle yöre halkının ilgisini çekiyor.İlçeye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması nedeniyle bir çok kişiye fotoğraflık anlar yaşatıyor.

Görenler inanamıyor! Dağ yüzeyinde dikkat çeken görüntü...

Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump’ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Mersin Silifke'de yöre halkı ABD Başkanı Donald Trump silueti önünde öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump’a benzediğini belirterek, “Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizlerde benzetiyoruz” dedi.

Mustafa Yasin Bulut ise, “Bu silueti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor” dedi.

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