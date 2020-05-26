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26.05.2020 - 10:02 | | DHA

Görenleri hayran bırakan kelebek!

Osmaniye'de, yayla evinin kapısına konan ve kanat açıklığı 16 santimetre uzunluğunda olan kelebek, Dündar ailesini şaşırtıp, hayran bıraktı.

Kelebeğin uzunluğunu gören hayran kaldı
Kelebeğin uzunluğunu gören hayran kaldı
Kelebeğin uzunluğunu gören hayran kaldı
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Kent merkezine bağlı Yarpuz köyü Cebel Yaylası'nda oturan Hamit Dündar, 23 Mayıs akşamı evlerinin kapısının üstünde büyük kelebek olduğunu fark etti. İlk defa bu kadar büyük kelebek gördüğü için şaşıran Dündar, havanın yağışlı olması dolayısıyla yaklaşık 16 santimetre kanat uzunluğu olan kelebeği içeri aldı. Kelebeği merakla incelediklerini söyleyen Dündar, "Gece saatlerinde lambanın ışığına gelen davetsiz misafirimizin kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetre. Geceyi bizim evde geçirdi. Sabah kalktığımızda gitmediğini fark ettik" dedi.

Hamit Dündar, internette yaptığı araştırmada kelebeğin 'tavus güvesi' olduğunu öğrendiğini, meşe, menengiç, dut ağaçlarının çürük ve nemli gövdelerinde yaşamını tırtıl olarak sürdürüp, sonrasında pupa dönemine girerek, kelebek olarak pupadan çıktığına dair bilgi edindiğini anlattı.

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