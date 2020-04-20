GÃ¶rev kelimesinin anlamÄ±na gÃ¶re eÅŸ anlamlÄ± kelimesi bulunmaktadÄ±r.

GÃ¶rev EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir?Â

GÃ¶rev kelimesi bir ÅŸeyin iÅŸ gÃ¶rebilme yetisi anlamÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, eÅŸ anlamlÄ± kelimesi fonksiyon olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r. Fonksiyon kelimesi ise aynÄ± zamanda iÅŸlev anlamÄ±na da gelmektedir.Â GÃ¶rev kelimesi bir kiÅŸinin iÅŸi ya da resmi bir iÅŸ olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda ise eÅŸ anlamlÄ± kelimesi vazife olmaktadÄ±r.

GÃ¶rev Kelimesinin EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Olan SÃ¶zcÃ¼kler

GÃ¶rev kelimesinin iki farklÄ± anlamÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu iki anlam iÃ§inde farklÄ± eÅŸ anlamlÄ± kelimesi bulunmaktadÄ±r. Fonksiyon, iÅŸlev ve vazife sÃ¶zcÃ¼kleri gÃ¶rev kelimesinin eÅŸ anlamlÄ±sÄ± olarak bilinmektedir.

Ä°ÅŸ gÃ¶rebilme yetisi anlamÄ± ile fonksiyon, iÅŸlev eÅŸ anlamlÄ± kelimeleri kullanÄ±labilmektedir. Bir kiÅŸinin iÅŸi ve resmi iÅŸ anlamÄ±nda ise gÃ¶rev eÅŸ anlamlÄ± sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ vazife olmaktadÄ±r. GÃ¶rev, vazife, fonksiyon, iÅŸlev sÃ¶zcÃ¼kleri eÅŸ anlamlÄ± sÃ¶zcÃ¼kler olmaktadÄ±r.

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