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05.07.2020 - 14:38 | | İHA

Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev

Batman’da görevi başında kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra vefat eden Nazillili polis memuru Taner Yavaş gözyaşları ile toprağa verildi.

Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev

Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli Polis Memuru Taner Yavaş, geçtiğimiz 1 Şubat 2020 tarihinde Batman Tilmerç TOKİ Polis Lojmanlarındaki nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındığı hastanede dün hayata gözlerini yumdu. 5 ay sonra vefat eden Batman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memuru Taner Yavaş’ın cenazesi törenle memleketi Nazilli’ye gönderildi.

Polis Memuru Yavaş için memleketi Nazilli Yıldıztepe Mahallesinde bulunan Yenişehir Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yanı sıra Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Mesut İnan, il ve ilçe protokol üyeleri ile 46 yaşında vefat eden Yavaş’ın eşi Dilek, çocukları Berkcan ve Eren, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe uyarıları ile saf tutularak kılınan cenaze namazından sonra helallik istendi. Musalla taşından meslektaşlarının omuzunda cenaze arabasına alınan Türk Bayrağı'na sarılı Polis Memuru Taner Yavaş’ın naaşı Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev

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